В Ростове-на-Дону впервые за десятилетия не провели парад Победы

В День Победы Театральная площадь выглядела непривычно спокойно. В центре города не перекрывали улицы, не было военной техники и традиционного шествия. Несмотря на отмену парада, жители Ростова все же пришли к мемориалам, чтобы почтить память погибших в Великой Отечественной войне и возложить цветы.