В Ростове-на-Дону впервые за десятилетия не провели парад Победы

В Ростове-на-Дону 9 мая впервые за долгое время не состоялся парад в честь Дня Победы.

В День Победы Театральная площадь выглядела непривычно спокойно. В центре города не перекрывали улицы, не было военной техники и традиционного шествия. Несмотря на отмену парада, жители Ростова все же пришли к мемориалам, чтобы почтить память погибших в Великой Отечественной войне и возложить цветы.

Некоторые горожане вышли на улицы с флагами и военными песнями, однако массовых праздничных мероприятий в центре города не проводилось.

Отмена парада стала первым подобным случаем в Ростове-на-Дону за последние десятилетия. При этом в 2023 и 2024 годах проведение шествия также оставалось под вопросом, однако тогда власти все же принимали решение о его проведении.