Путин на приеме в Кремле произнес тост за поколение победителей

МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Президент России Владимир Путин на приеме в Кремле поднял тост за поколение победителей и дружбу стран и народов.
Торжественный прием для зарубежных гостей состоялся в Кремле в День Победы.
«Позвольте предложить тост за поколение победителей, за торжество правды и справедливости, за дружбу и процветание стран и народов. С праздником вас, дорогие друзья! С Днем Победы!» — сказал глава государства на приеме по случаю Дня Победы в Кремле.
В Москву на празднование 81-й годовщины победы в Великой Отечественной войне прибыли президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев, президент Абхазии Бадра Гунба, президент Южной Осетии Алан Гаглоев.
Также в числе иностранных гостей президент Лаоса Тхонглун Сисулит, верховный правитель Малайзии султан Ибрагим, премьер Словакии Роберт Фицо, президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины Синиша Каран, председатель Народной скупщины Республики Сербской Ненад Стевандич и председатель партии «Союз независимых социал-демократов» Республики Сербской Милорад Додик.
