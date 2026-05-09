Производство сухого молока за 10 млрд хотят запустить в Воронежской области

Группа компаний «Молвест» планирует увеличить мощности выпуска сухих молочных ингредиентов на заводе в Калачеевском районе Воронежской области более чем вдвое. Сейчас вырабатываются 17 тыс. т продукции в год, а с запуском нового производства хотят выпускать 39 тыс. т. Сумма инвестиций в проект составит более 10 млрд руб. Об этом основатель «Молвеста», депутат Госдумы Аркадий Пономарев рассказал в ходе визита на предприятие министра Оксаны Лут, вице-спикера Госдумы Алексея Гордеева и главы региона Александра Гусева. Информацию опубликовала пресс-служба облправительства.