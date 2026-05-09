Около 494 тысяч жителей Татарстана присоединились к «Активному долголетию»

Участниками программы «Активное долголетие», которая реализуется по нацпроекту «Семья», стали около 494 тысяч представителей старшего поколения Татарстана, сообщили в министерстве труда, занятости и социальной защиты республики.
Программа направлена на вовлечение пожилых людей в спорт, культурно‑досуговые мероприятия, образовательные проекты и волонтерскую деятельность. Для удобства участников на региональном портале «Забота» создан раздел «Алтын Еллар — Золотые годы». Там размещена интерактивная карта. Она помогает участникам программы найти организации, где проходят различные мероприятия. Всего представителям старшего поколения доступны 1840 видов занятий во всех муниципалитетах Татарстана.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.