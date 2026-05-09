В Мурманской области начался ремонт моста через реку Западную Лицу

Тротуарные плиты и дорожное покрытие обновят не только на объекте, но и на подходах к нему.

Ремонт моста через реку Западную Лицу на подъезде к Заозерску стартовал в Мурманской области при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства региона.

Работы затронут пролетные строения, опоры и сопряжения. Также там полностью обновят тротуарные плиты и дорожное покрытие — не только на самом мосту, но и на подходах к нему.

Особое внимание уделят инженерным системам: приведут в порядок водоотвод и очистные сооружения. Кроме того, заменят барьерное ограждение мостовой группы и лестничных спусков. Завершающим этапом станут расчистка полосы отвода, планировка и укрепление откосов земляного полотна.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни»  — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.