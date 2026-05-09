В Саратовской области обновят мемориалы Великой Отечественной войны

Работы по благоустройству памятных мест проведут в 5 районах.

Мемориалы Великой Отечественной войны благоустроят в Саратовской области в 2026 году при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства региона.

Работы проведут в Новобурасском, Новоузенском, Татищевском, Федоровском и Хвалынском районах. Уточним, что ранее в регионе уже благоустроили 26 мемориалов, связанных с Героями Великой Отечественной войны. Речь идет об обновленных памятниках и стелах. Также специалисты привели в порядок территорию вокруг мемориалов.

«Современная городская среда — это не только создание территорий для прогулок, занятий спортом и комфортного проживания граждан, это и бережное отношение к нашей истории, к нашим героям, сохранение таких мест памяти и силы в наших городах и поселках. Отрадно, что в этом году в районах области продолжаются работы по благоустройству мемориальных комплексов, за которые проголосовали сами граждане», — отметил министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Саратовской области Михаил Бутылкин.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни»  — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.