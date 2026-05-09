Поиск Яндекса
Ричмонд
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Калининграде открыли стенд, посвященный разведчику, погибшему в апреле 1945-го

Установили его ученики 3 «Д» и 7 «Д» классов, их родители и педколлектив калининградской школы № 56.

В Калининграде в пятницу, 8 мая, открыли стенд, посвященный офицеру разведки 79-го гвардейского стрелкового полка гвардии капитану Никандру Гурьеву, погибшему в бою 7 апреля 1945 года. Об этом на своей странице «ВКонтакте» сообщил историк и краевед Альберт Адылов.

«В Калининграде сегодня появилось ещё одно место памяти: перед входом в комплекс зданий бывшего мясокомбината открылся стенд проекта БФУ имени И. Канта “Дороги русского солдата”, посвящённый офицеру разведки 79-го гвардейского стрелкового полка гвардии капитану Никандру Гурьеву, погибшему в бою за эти здания 7 апреля 1945 года. Установили его ученики 3 “д” и 7 “д” классов, их родители и педколлектив калининградской школы № 56 — надёжные партнёры проекта с 2020 года», — написал Адылов.

Он уточнил, что у капитана Гурьева в Москве есть потомки, которых помог найти журналист «Нового Калининграда» Иван Марков. «Они уже бывали на местах подвигов своего предка несколько лет назад, и, узнав о таком развитии его памяти, собираются сюда вновь», — отметил Адылов.

Узнать больше по теме
Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.
Читать дальше