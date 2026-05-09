Лукашенко поздравил Путина с Днем Победы

«В год 85-летия начала Великой Отечественной войны мы особенно остро осознаем истинную цену Победы и величие подвига солдат и тружеников тыла», — отметил Лукашенко.
Белорусский лидер охарактеризовал память о Великой Отечественной войне как неотъемлемую часть духовного и исторического наследия Белоруссии и России. По его словам, она также выступает прочной основой для союзных отношений двух стран. Лукашенко полагает, что именно поэтому Союзное государство способно преодолеть текущий кризис безопасности в мире.
Ранее, как сообщается, Лукашенко выступил с обращением к Украине в связи с Днем Победы. В послании, адресованном лидерам стран Содружества Независимых Государств, он подчеркнул, что дата 9 мая навсегда закреплена в истории народов государств, входивших в состав СССР.