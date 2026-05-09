LIVE: онлайн-шествие «Бессмертного полка»

В День Победы традиционно проводится шествие «Бессмертного полка». В этом году в Нижегородской области акция пройдет в онлайн-формате.
Участники акции расскажут о своих родных — ветеранах Великой Отечественной войны, тружениках тыла. 9 Мая изображения героев будут демонстрироваться на сайте «Бессмертный полк онлайн» и на экранах, установленных на улицах и площадях.
Онлайн-шествие на сайте объединит миллионы историй.
0+
Ранее на сайте Pravda-nn.ru сообщили, что нижегородская телебашня включит подсветку в День Победы.