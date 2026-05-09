Трансляция онлайн-шествия «Бессмертного полка»

Онлайн-шествие «Бессмертного полка» (0+) проходит сегодня в Нижегородской области. От традиционного формата акции в этом году было решено отказаться из соображений безопасности.
Все желающие могли до 6 мая включительно подать заявку на участие в акции. Для этого необходимо было разместить фотографию ветерана и информацию о нем в личном кабинете на сайте «Бессмертный полк».
Ранее была опубликована программа празднования Дня Победы в Нижнем Новгороде. Праздничные мероприятия, посвященные 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, проходят сегодня во всех районах города.