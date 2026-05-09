Более 10 тысяч уральцев вышли на акцию «Бессмертный полк» в Екатеринбурге

В Екатеринбурге больше 10 тысяч человек приняли участие в акции «Бессмертный полк». Об этом рассказал губернатор Денис Паслер в своем канале в Максе.

Источник: Российская газета

Шествие «Бессмертного полка» началось сразу после Парада Победы. Участники акции прошли по главной улице города. Люди несли портреты родственников, участников Великой Отечественной войны и специальной военной операции. Во главе многотысячной колонны пронесли огромное полотнище Знамени Победы.

«Вместе с героями нашего времени — бойцами специальной военной операции — сегодня мы выступаем единым фронтом за свободу, правду и справедливость. До Победы!» — сказал глава Среднего Урала.

Отметим, акция «Бессмертный полк» также прошла в других городах Среднего Урала — Верхней Пышме и Каменске-Уральском.