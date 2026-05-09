В селе Урух в Кабардино-Балкарии начался ремонт школы № 1

Ремонт школы № 1 начался в селе Урух в Кабардино-Балкарии при поддержке нацпроекта «Молодёжь и дети», сообщили в министерстве науки и просвещения республики.
В учреждении площадью более 6400 квадратных метров заменят кровлю, фасад здания, оконные блоки и все инженерные коммуникации, обновят санузлы и систему канализации. Классы оснастят высокотехнологичным учебным оборудованием.
На время работ около 140 учеников переведены в здание школы № 2. Еще около 60 ребят временно обучаются на базе детского сада № 1.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.