В селе Урух в Кабардино-Балкарии начался ремонт школы № 1

В учреждении заменят кровлю, фасад здания, оконные блоки и все инженерные коммуникации.

Источник: Национальные проекты России

Ремонт школы № 1 начался в селе Урух в Кабардино-Балкарии при поддержке нацпроекта «Молодёжь и дети», сообщили в министерстве науки и просвещения республики.

В учреждении площадью более 6400 квадратных метров заменят кровлю, фасад здания, оконные блоки и все инженерные коммуникации, обновят санузлы и систему канализации. Классы оснастят высокотехнологичным учебным оборудованием.

На время работ около 140 учеников переведены в здание школы № 2. Еще около 60 ребят временно обучаются на базе детского сада № 1.

Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.