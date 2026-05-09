В Ханты-Мансийске пройдет Кубок региона по гонкам на FPV-дронах

Кубок Югры по гонкам на FPV-дронах состоится в Ханты-Мансийске. Состязания организуют в соответствии с целями нацпроекта «Беспилотные авиационные системы», сообщили в департаменте информационных технологий и цифрового развития региона.
Битва пилотов дронов развернется на площадке XVII Международного IT-Форума с участием стран БРИКС, который пройдет 17−19 июня. Предварительная регистрация на соревнования будет открыта на сайте мероприятия. Участникам предстоит состязаться в дисциплинах «класс 75 мм» и «Технический симулятор». Призовой фонд составит 355 тысяч рублей. Также пилотам-победителям будут присвоены спортивные разряды.
«Гонки дронов — это не просто зрелище. В Югре считают, это прямой путь к развитию отрасли беспилотных авиационных систем и эффективная подготовка специалистов для работы на стыке высоких технологий», — отметили в департаменте информационных технологий и цифрового развития региона.
При поддержке нацпроекта «Беспилотные авиационные системы» создаются и используются гражданские беспилотники. В фокусе внимания — разработка, стандартизация и серийный выпуск дронов и их комплектующих, а также развитие системы непрерывной подготовки специалистов по производству таких устройств. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.