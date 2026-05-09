В Самаре в параде, посвященном Дню Победы, участвовали 1300 человек

По площади Куйбышева торжественным маршем прошли 19 парадных расчетов: мотострелковые соединения Центрального военного округа, военнослужащие 2-й гвардейской армии, участники боевых действий, а также представители военных учебных заведений, подразделений МЧС, ФСИН, Волжского войскового казачьего общества и ряда других ведомств.
Как отмечали организаторы парада, в этом году, исходя из целей безопасности, шествие прошло без участия боевой техники с сокращенным до 1300 человек составом (в 2025 году в Параде Победы в Самаре приняли участие около 2 тыс. человек и 42 единицы военной техники.
Приветствуя участников парада, ветеранов и жителей города, губернатор региона Вячеслав Федорищев отметил, что Куйбышев в годы Великой Отечественной войны стал запасной столицей страны, «а область стала кузницей оружия победы»: в регион было эвакуировано 60 предприятий, 20 из которых работали на оборону. Как отметил губернатор, неувядаемой покрыл себя производимый в Куйбышеве самолет-штурмовик Ил-2, ставший самым массовым в истории авиации. Губернатор также подчеркнул, что 500 тыс. жителей области ушли на фронт. 233 жителя региона были удостоены звания Герой Советского Союза, 36 человек стали полными кавалерами ордена Славы.