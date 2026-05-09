В Самаре в параде, посвященном Дню Победы, участвовали 1300 человек

9 мая в Самаре в параде, посвященном 81-й годовщине со дня Победы в Великой Отечественной войне, приняли участие 1300 человек.

Источник: Коммерсантъ

По площади Куйбышева торжественным маршем прошли 19 парадных расчетов: мотострелковые соединения Центрального военного округа, военнослужащие 2-й гвардейской армии, участники боевых действий, а также представители военных учебных заведений, подразделений МЧС, ФСИН, Волжского войскового казачьего общества и ряда других ведомств.

Как отмечали организаторы парада, в этом году, исходя из целей безопасности, шествие прошло без участия боевой техники с сокращенным до 1300 человек составом (в 2025 году в Параде Победы в Самаре приняли участие около 2 тыс. человек и 42 единицы военной техники.

Приветствуя участников парада, ветеранов и жителей города, губернатор региона Вячеслав Федорищев отметил, что Куйбышев в годы Великой Отечественной войны стал запасной столицей страны, «а область стала кузницей оружия победы»: в регион было эвакуировано 60 предприятий, 20 из которых работали на оборону. Как отметил губернатор, неувядаемой покрыл себя производимый в Куйбышеве самолет-штурмовик Ил-2, ставший самым массовым в истории авиации. Губернатор также подчеркнул, что 500 тыс. жителей области ушли на фронт. 233 жителя региона были удостоены звания Герой Советского Союза, 36 человек стали полными кавалерами ордена Славы.

МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.
Читать дальше