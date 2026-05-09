Поиск Яндекса
Ричмонд
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мясников назвал самое полезное мясо: где найти и как выбрать

Мясо кролика: в чем польза и как не купить испорченный продукт.

Крольчатина полезнее индейки, но найти ее в магазинах в Волгограде — проблема. Врач Александр Мясников назвал это мясо лидером по белку и микроэлементам.

Низкая калорийность, легкоусвояемый белок, витамины — кролик опережает птицу по всем показателям. В отличие от красного мяса, его можно есть регулярно.

Главная сложность — доступность. Крольчатину продают не в каждом магазине. Придется ехать в гипермаркет или на рынок. Кулинары советуют второй вариант: там тушку проще рассмотреть.

Правила выбора простые. Мясо должно быть розовым (чем старше кролик, тем темнее цвет), сухим, без пятен, синяков и порезов. Никакой слизи и посторонних запахов. Лучше брать охлажденный продукт: заморозка ухудшает качество.

Для волгоградцев это не просто совет, а возможность разнообразить рацион без вреда для здоровья. Крольчатина подходит детям, пожилым, тем, кто следит за весом.

Пока это мясо остается деликатесом, но польза от него — ежедневная. Стоит потратить время на поиски: здоровье семьи того стоит, — пишет канал «Едим дома».

Ранее доктор Мясников рассказал, как восстановить здоровье после ОРВИ.