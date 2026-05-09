Мясников назвал самое полезное мясо: где найти и как выбрать

Крольчатина полезнее индейки, но найти ее в магазинах в Волгограде — проблема. Врач Александр Мясников назвал это мясо лидером по белку и микроэлементам.
Низкая калорийность, легкоусвояемый белок, витамины — кролик опережает птицу по всем показателям. В отличие от красного мяса, его можно есть регулярно.
Главная сложность — доступность. Крольчатину продают не в каждом магазине. Придется ехать в гипермаркет или на рынок. Кулинары советуют второй вариант: там тушку проще рассмотреть.
Правила выбора простые. Мясо должно быть розовым (чем старше кролик, тем темнее цвет), сухим, без пятен, синяков и порезов. Никакой слизи и посторонних запахов. Лучше брать охлажденный продукт: заморозка ухудшает качество.
Для волгоградцев это не просто совет, а возможность разнообразить рацион без вреда для здоровья. Крольчатина подходит детям, пожилым, тем, кто следит за весом.
Пока это мясо остается деликатесом, но польза от него — ежедневная. Стоит потратить время на поиски: здоровье семьи того стоит, — пишет канал «Едим дома».
