Минтранс рассказал о работе аэропортов юга России

МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Полеты из аэропортов юга России выполняются штатно по скорректированному расписанию, сообщил Минтранс России.
Работа 13 аэропортов юга РФ была приостановлена в пятницу из-за попадания украинских БПЛА в административное здание филиала «Аэронавигация Юга России» в Ростове-на-Дону. Во второй половине дня Минтранс сообщил, что выполнение рейсов между аэропортами Юга РФ и другими авиагаванями страны частично возобновлено.
«Ситуация с выполнением полетов на юге страны нормализуется. По данным на 11.00 (мск) 9 мая 2026 года, выполнение полетов в/из аэропортов Ростовской зоны, работа которых накануне была ограничена, осуществляется в штатном режиме с учетом скорректированного графика рейсов», — говорится в сообщении в Telegram-канале министерства.