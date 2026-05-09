В омской акции «Бессмертный полк» приняли участи почти 100 тысяч человек

Заместитель председателя правительства Омской области Иван Колесник озвучил цифру участников омского шествия «Бессмертный полк». В огромной, многокилометровой колонне, с портретами своих героических предков, по маршруту «Бессмертного полка», прошли почти 100 тысяч омичей.
«Сегодня в Омске вновь состоялось одно из самых массовых шествий “Бессмертного полка”, объединившее почти 100 тысяч человек. У каждого есть свои герои, чей подвиг никогда нельзя предавать забвению, ведь только благодаря этим людям мы живем в свободной стране. Мы гордимся их мужеством и стойкостью и свято храним память о них, передавая ее своим детям», — сообщил топ-чиновник в своем канале мессенджера МАХ.
Также заместитель председателя правительства Омской области напомнил о людях, которые сопровождали колону по всему пути, и были готовы при необходимости помочь любому участнику акции «Бессмертный полк». Со слов Ивана Колесника, в шествии приняли участие более 4000 волонтеров, что тоже является рекордным количеством.