В Ростове-на-Дону девятого мая не провели парад в честь Дня Победы

Девятого мая, в День Победы, в донской столице не проводили военный парад. Ограничения в движении не было, как и военной техники, а также традиционного шествия.
Тем не менее, жители Ростова-на-Дону пришли к мемориалам, чтобы возложить цветы в память о погибших. По улица ездят машины с флагами, а из некоторых доносятся песни военных лет.
Репетиций военного парада на Театральной площади, которая стала традиционным местом для его проведения, в 2026 году тоже не было.
Напомним, ранее все связанные с Днем Победы мероприятия отменили в Мясниковском районе.