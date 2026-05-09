В Ростове-на-Дону девятого мая не провели парад в честь Дня Победы

Жители города пришли к мемориалам, чтобы возложить цветы.

Девятого мая, в День Победы, в донской столице не проводили военный парад. Ограничения в движении не было, как и военной техники, а также традиционного шествия.

Тем не менее, жители Ростова-на-Дону пришли к мемориалам, чтобы возложить цветы в память о погибших. По улица ездят машины с флагами, а из некоторых доносятся песни военных лет.

Репетиций военного парада на Театральной площади, которая стала традиционным местом для его проведения, в 2026 году тоже не было.

Напомним, ранее все связанные с Днем Победы мероприятия отменили в Мясниковском районе.