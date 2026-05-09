Поиск Яндекса
Ричмонд
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ветерана войны, 102-летнюю Раису Матюшину, поздравили с 9 Мая

Несмотря на солидный возраст, героиня чувствует себя и выглядит хорошо.

Источник: прокуратура Челябинской области

С Днём Победы прокурор Златоуста поздравил ветерана Великой Отечественной войны, 102-летнюю Раису Семёновну Матюшину. Как сообщает пресс-служба надзорного ведомства, жизнь Раисы Семёновны — это яркий пример стойкости и самоотверженности.

«Ещё студенткой медицинского техникума она отправилась на фронт, где, не щадя себя, спасала жизни бойцов, вынося их с поля боя. Её путь прошел через всю Прибалтику в составе Калининского фронта. Несмотря на полученные ранения и контузию, она вернулась в строй и встретила долгожданную Победу в Берлине», — говорится в сообщении надзорного ведомства.

Раиса Семёновна удостоена ордена Отечественной войны II степени, медалей «За отвагу», «Георгия Жукова», «За взятие Берлина», а также благодарностями за участие в штурме Рейхстага.