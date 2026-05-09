В параде Победы в Уфе 9 мая приняли участие около двух тысяч человек

На проспекте Октября в Уфе сегодня, 9 мая, состоялся торжественный парад в честь 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Зрителями и почетными гостями мероприятия стали ветераны, «дети войны», участники боевых действий и специальной военной операции и другие.
С праздником собравшихся поздравил глава Башкирии Радий Хабиров. Он подчеркнул, что 9 мая 1945 года — это священная дата в истории страны, олицетворяющая сплоченность, мужество и несгибаемую волю народа. Руководитель региона призвал склонить головы перед памятью павших героев, после чего была объявлена минута молчания.
Радий Хабиров отметил, что, как и 81 год назад, сегодня россияне противостоят нацизму, и Башкирия вносит весомый вклад в общую борьбу. Он выразил гордость за каждого бойца СВО, подчеркнув, что жители республики объединились для поддержки земляков.
Командование парадом осуществлял полковник Ринат Латыпов, а принимал его военный комиссар республики полковник Михаил Блажевич. В общей сложности по площади прошли 25 парадных расчетов — около двух тысяч военнослужащих Уфимского гарнизона, сотрудников силовых ведомств, добровольцев полка «Башкортостан» и батальона имени Салавата Юлаева, а также ветераны, курсанты и кадеты.