Поиск Яндекса
Ричмонд
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Более 100 самолетов вылетели из аэропортов Юга России

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мая — РИА Новости Крым. Работа аэропортов на Юге России, которая была приостановлена накануне из-за атаки беспилотников ВСУ, в субботу осуществляется в штатном режиме с учетом скорректированного графика рейсов. Об этом сообщили в Минтрансе РФ.

Источник: РИА "Новости"

«К настоящему времени с начала суток 9 мая в/из аэропортов Юга России уже выполнено свыше 100 рейсов, на которых перевезено более 14 тысяч пассажиров. Всего до конца дня планируется выполнить 347 рейсов (178 на вылет, 169 — на прилет)», — уточнили в министерстве.

Сейчас специалисты работают над увеличением емкостей и вводом более вместительных типов воздушных судов, в том числе широкофюзеляжных, добавили в Минтрансе.

«Ситуация в аэропортах Ростовской зоны организации воздушного движения штатная. Пассажирам в полном объеме предоставляются необходимые услуги, согласно Федеральным авиационным правилам ФАП-82», — говорится в сообщении.

В ведомстве рекомендовали пассажирам перед выездом в аэропорт проверять статус рейса с помощью онлайн-табло и при необходимости обращаться в контакт-центры авиакомпаний.

Специалисты Госкорпорации по организации воздушного движения продолжают работу по настройке оборудования для осуществления полетов в Ростовской зоне в полном объеме, указали в профильном министерстве.

ВСУ атаковали филиал «Аэронавигации Юга России» в Ростове-на-Дону. Как сообщала пресс-служба Минтранса РФ, в этой связи была временно приостановлена работа 13 аэропортов: Астрахань, Владикавказ, Волгоград, Геленджик, Грозный, Краснодар, Махачкала, Магас, Минеральные Воды, Нальчик, Сочи, Ставрополь, Элиста.

Днем сообщалось, что полеты в аэропорты Юга России приостановили до 12 мая.

Позже Минтранс России сообщил, что выполнение рейсов из аэропортов юга России частично возобновлено. По состоянию на 16:00 вылетели два рейса, в обратном направлении отправились еще три самолета. До конца суток в аэропорты юга страны планируется выполнить порядка 200 рейсов как из Москвы, так и из регионов.

В состав поездов «Таврия “крымского сообщения были включены дополнительные вагоны в связи с ограничениями в аэропортах юга страны.

Узнать больше по теме
Крым: база Черноморского флота и любимое место отдыха россиян
Крым — один из самых известных полуостровов Евразии, расположенный в северной части Черного моря. Этот известный хорошим климатом и красивой природой регион имеет также огромное историческое, военное и экономическое значение. На протяжении веков Крым переходил от одного государства к другому, а его географическое положение сделало полуостров ключевой точкой по контролю Черного моря.
Читать дальше