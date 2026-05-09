Более 100 самолетов вылетели из аэропортов Юга России

«К настоящему времени с начала суток 9 мая в/из аэропортов Юга России уже выполнено свыше 100 рейсов, на которых перевезено более 14 тысяч пассажиров. Всего до конца дня планируется выполнить 347 рейсов (178 на вылет, 169 — на прилет)», — уточнили в министерстве.
Сейчас специалисты работают над увеличением емкостей и вводом более вместительных типов воздушных судов, в том числе широкофюзеляжных, добавили в Минтрансе.
«Ситуация в аэропортах Ростовской зоны организации воздушного движения штатная. Пассажирам в полном объеме предоставляются необходимые услуги, согласно Федеральным авиационным правилам ФАП-82», — говорится в сообщении.
В ведомстве рекомендовали пассажирам перед выездом в аэропорт проверять статус рейса с помощью онлайн-табло и при необходимости обращаться в контакт-центры авиакомпаний.
Специалисты Госкорпорации по организации воздушного движения продолжают работу по настройке оборудования для осуществления полетов в Ростовской зоне в полном объеме, указали в профильном министерстве.
ВСУ атаковали филиал «Аэронавигации Юга России» в Ростове-на-Дону. Как сообщала пресс-служба Минтранса РФ, в этой связи была временно приостановлена работа 13 аэропортов: Астрахань, Владикавказ, Волгоград, Геленджик, Грозный, Краснодар, Махачкала, Магас, Минеральные Воды, Нальчик, Сочи, Ставрополь, Элиста.
Днем сообщалось, что полеты в аэропорты Юга России приостановили до 12 мая.
Позже Минтранс России сообщил, что выполнение рейсов из аэропортов юга России частично возобновлено. По состоянию на 16:00 вылетели два рейса, в обратном направлении отправились еще три самолета. До конца суток в аэропорты юга страны планируется выполнить порядка 200 рейсов как из Москвы, так и из регионов.
В состав поездов «Таврия “крымского сообщения были включены дополнительные вагоны в связи с ограничениями в аэропортах юга страны.