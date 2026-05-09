Поиск Яндекса
Ричмонд
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Матч звёзд» прошел на «Динамо Арене» перед 9 Мая: легенды гандбола снова в деле

На «Динамо Арене» состоялось яркое гандбольное шоу с участием легенд волгоградского женского гандбола. В.

На «Динамо Арене» состоялось яркое гандбольное шоу с участием легенд волгоградского женского гандбола. В преддверии Дня Победы болельщики получили возможность окунуться в славное прошлое местной школы ручного мяча: на площадке сошлись звёзды «Ротора» и «Динамо» — представители разных поколений, чьи имена вписаны в историю этого вида спорта.

Гала‑матч прошёл при полном аншлаге. Трибуны «Динамо Арены» неистово поддерживали обе команды, создавая неповторимую атмосферу праздника.

На площадке развернулось настоящее гандбольное противостояние, изобиловавшее красивыми тактическими ходами и индивидуальной игрой признанных мастеров.

Перед началом матча участников приветствовал заслуженный тренер России Владимир Горюнов. Его слова задали тон всей встрече — это не просто игра, а дань уважения истории волгоградского гандбола и возможность вспомнить тех, кто стоял у его истоков.

На площадку вышли прославленные гандболистки, чьи имена знакомы каждому поклоннику этого вида спорта.

за «Ротор»: Ольга Евчеренко, Марина Наукович, Стелла Мусиева, Татьяна Ализар, Инна Волкова, Елена Чаусова, Майя Каверина, Полина Кузнецова, Екатерина Тараканова, Наталья Шипилова, Татьяна Широва, Ольга Хабибулина, Мария Бирюкова и Надежда Муравьёва. Многократными чемпионками России и обладателями Суперкубка Европы руководил Вячеслав Кириленко. Медицинское обеспечение коллектива осуществлял врач Вадим Грошев.

за «Динамо»: Елена Авдекова, Анна Кочетова, Дарья Макарова, Александра Степанова, Лариса Дейниченко, Елена Кретова, Анна Васильева, Дарья Макарова, Наталья Дрыгина, Евгения Рвачёва, Екатерина Гребёнкина, Екатерина Соловей, Валентина Гончарова и Елена Борисова. Неоднократных чемпионок России и Обладателей Кубка ЕГФ возглавила Любовь Сидоричева. Медицинским сопровождением коллектива занимался врач Андрей Кальной.

Матч прошёл в необычном формате: три тайма по 15 минут. Несмотря на спортивный азарт и стремление к победе, главным итогом встречи стала не борьба за результат, а атмосфера единства и уважения между соперниками.

Итоговый счёт — 16:16 (8:5, 5:6, 3:5) — символически подчеркнул, что в этот день победила дружба.

Этот матч стал не просто спортивным событием, а своеобразным мостом между поколениями. Он напомнил о славных страницах волгоградского гандбола, о тех, кто закладывал его традиции, и о тех, кто продолжает их развивать. Болельщики получили возможность вновь увидеть своих кумиров в действии, а молодые игроки — поучиться у мастеров.

Игра изобиловала яркими моментами, которые запомнились зрителям:

— Марина Наукович и Ольга Евчеренко мастерски разрывали защиту соперника хитроумными финтами и скрытыми передачами, запутывая оборону и создавая голевые моменты.

— Инна Волкова забивала из любых позиций — её точность и хладнокровие у ворот доказывали, что настоящий талант не купишь.

— Анна Кочетова демонстрировала, как нужно убегать в отрыв: её скоростные рывки и реализация выгодных моментов вызывали овации трибун.

— Стелла Вартанян была надёжным стражем ворот — несколько эффектных сейвов сохранили счёт в пользу команды в ключевые моменты матча.

«Матч звёзд» оставил после себя ощущение праздника — праздника спорта, единства и памяти. Он показал, что гандбол в Волгограде жив, а его история продолжается благодаря тем, кто, когда‑то прославил этот город на всероссийской и международной арене.

Александр Веселовский.

Фото: Андрей Поручаев / ИА «Высота 102».

Узнать больше по теме
Майами: город небоскребов, океана и международной торговли
Майами — один из самых известных городов США, расположенный на юго-востоке страны. Этот мегаполис считается важным финансовым, туристическим и транспортным центром. С недавних он пор он приобрел известность и на дипломатическом треке, став площадкой для переговоров с РФ.
Читать дальше