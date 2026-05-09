В Волгограде прошел военный парад ко Дню Победы

ВОЛГОГРАД, 9 мая — РИА Новости. Военный парад ко Дню Победы прошел в Волгограде на площади Павших Борцов, передает корреспондент РИА Новости.
Военный парад в Волгограде традиционно состоялся на площади Павших Борцов. Задолго до начала в ожидании торжественного мероприятия здесь собрались тысячи жителей и гостей города. На трибуне почетные места заняли ветераны и дети осаждённого Сталинграда. Присутствовала на параде и народная артистка СССР композитор Александра Пахмутова. Она прибыла в Волгоград специально для участия в торжествах, приуроченных к 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
Мероприятие началось с выступления губернатора Волгоградской области Героя России Андрея Бочарова, передавшего поздравления президента России Владимира Путина.
«Это день национальной гордости и памяти о беспримерном подвиге поколения победителей, совершенном во имя Отечества, ради жизни на земле. День скорби о тех, кто не вернулся с полей боёв, умер от ран, погиб в противостоянии с немецко-фашистскими захватчиками», — сказал он также в своем обращении.
Затем глава региона объявил минуту молчания.
На площадь вынесли копию знамени Победы, после чего по площади прошли расчеты Волгоградского и Камышинского гарнизонов, пограничного управления ФСБ, бригады Нацгвардии, ГУМЧС, Академии МВД, УФСИН, УФССП, казаков Войска Донского, замыкала парад колонна исторической техники, включая легендарные танки Т-34, колесную и мототехнику.
Завершилось торжественное мероприятие пролетом легендарных самолетов Ан-2 под управлением пилотов спортивной школы «Юный Ястреб». Принимал парад заместитель командующего войсками Южного военного округа генерал-лейтенант Владимир Кочетков.