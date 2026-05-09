В Хабаровском крае осталось всего 34 участника Великой Отечественной войны

Главными гостями краевого торжественного собрания в честь Дня Победы стали ветераны Великой Отечественной войны. — сообщает MAX-канал губернатора Хабаровского края Дмитрия Демешина.
Сегодня в регионе проживают чуть менее 500 ветеранов, а непосредственных участников Великой Отечественной войны осталось всего 34 человека.
«Каждый — живая легенда», — подчеркнул Дмитрий Демешин.
Глава региона рассказал о судьбах ветеранов, присутствовавших на торжественном собрании. Так, 102-летняя Мария Глазнёва прошла боевой путь от Смоленска до Германии, работая нарядчиком поездных бригад на 3-м Белорусском фронте. Нина Медынская пережила блокаду Ленинграда и была эвакуирована по «Дороге жизни», а Мария Платова выжила в фашистском концлагере.
Отдельно Демешин отметил ветеранов-подводников Николая Кузнецова и Георгия Перова, которые многие годы занимаются патриотическим воспитанием молодёжи.
«Низкий вам поклон, родные наши! Мы будем и впредь держать равнение на вас, вашу беззаветную любовь к Родине. Ваше поколение победителей оставило нам великое наследие. Наша задача — сохранить и преумножить его», — заявил губернатор.