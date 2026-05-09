Поиск Яндекса
Ричмонд
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Хабаровском крае осталось всего 34 участника Великой Отечественной войны

Дмитрий Демешин поздравил ветеранов с 81-й годовщиной Победы.

Главными гостями краевого торжественного собрания в честь Дня Победы стали ветераны Великой Отечественной войны. — сообщает MAX-канал губернатора Хабаровского края Дмитрия Демешина.

Сегодня в регионе проживают чуть менее 500 ветеранов, а непосредственных участников Великой Отечественной войны осталось всего 34 человека.

«Каждый — живая легенда», — подчеркнул Дмитрий Демешин.

Глава региона рассказал о судьбах ветеранов, присутствовавших на торжественном собрании. Так, 102-летняя Мария Глазнёва прошла боевой путь от Смоленска до Германии, работая нарядчиком поездных бригад на 3-м Белорусском фронте. Нина Медынская пережила блокаду Ленинграда и была эвакуирована по «Дороге жизни», а Мария Платова выжила в фашистском концлагере.

Отдельно Демешин отметил ветеранов-подводников Николая Кузнецова и Георгия Перова, которые многие годы занимаются патриотическим воспитанием молодёжи.

«Низкий вам поклон, родные наши! Мы будем и впредь держать равнение на вас, вашу беззаветную любовь к Родине. Ваше поколение победителей оставило нам великое наследие. Наша задача — сохранить и преумножить его», — заявил губернатор.