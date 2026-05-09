Праздничная подсветка украсит телебашню в Нижнем Новгороде 9 мая

Иллюминация на нижегородской телебашне будет работать с 20:30 до 22:00. В это же время, но с небольшим смещением по графику, праздничные огни зажгутся на антенно-мачтовых сооружениях в Арзамасе, Сарове и Павлове — там их включат в 21:00.