Праздничная подсветка украсит телебашню в Нижнем Новгороде 9 мая

В честь 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне нижегородская телебашня включит праздничную подсветку, сообщили в филиале РТРС «Нижегородский областной радиотелевизионный передающий центр».
Тематическое световое шоу развернется на гранях башни: горожане и гости Нижнего Новгорода увидят залпы светового салюта, армейские звезды и изображение ордена Отечественной войны. Помимо этого, на световом панно зажгутся цвета георгиевской ленты, а на медиафасаде начнут сменять друг друга памятные надписи: «День Победы», «9 Мая» и «1945».
Иллюминация на нижегородской телебашне будет работать с 20:30 до 22:00. В это же время, но с небольшим смещением по графику, праздничные огни зажгутся на антенно-мачтовых сооружениях в Арзамасе, Сарове и Павлове — там их включат в 21:00.
Стоит отметить, что система освещения нижегородской телебашни представляет собой сложный инженерный комплекс: светодиодные пиксели формируют динамическое световое панно на гранях, а линейные прожекторы создают так называемый «световой пояс» по периметру технологической площадки, расположенной на высоте 140 метров.