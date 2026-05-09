В Нижнем Новгороде обновляют данные о подземных укрытиях для населения

Как сообщили в МКУ «Управление ГОЧС г. Нижнего Новгорода», ежегодно проводится работа по уточнению сведений о заглублённых помещениях и других сооружениях подземного пространства, предназначенных для укрытия населения.
В марте 2026 года, согласно утверждённому графику, в администрациях районов городского округа, с участием представителей ДУКов, ТСЖ и ЖСК, были организованы дополнительные занятия, посвящённые порядку изготовления и размещения щитов по гражданской обороне в многоквартирных домах, а также работе жилищных организаций по оборудованию заглублённых помещений.
После завершения всех мероприятий и формирования реестра информация будет опубликована на официальном сайте администрации города в разделе «Безопасность населения».