В Новороссийске прошел военный парад в честь Дня Победы

«День Победы — это день триумфа нашего великого государства. Это день гордости за мужество наших дедов и прадедов, за величие подвига, совершенного ими. Особой страницей в истории Великой Отечественной войны остается битва за Новороссийск. За этот подвиг в 1973 году было присвоено звание “Город-Герой”. И город-герой по праву может гордиться своими защитниками как прошлой войны, так и специальной военной операции. Находясь на удалении более 500 километров от линии фронта, Новороссийск подвергается самым ожесточенным ударам врага», — сказал принимающий парад начальник Новороссийского гарнизона контр-адмирал Виктор Кочемазов с главной трибуны.