В Новороссийске прошел военный парад в честь Дня Победы

«День Победы — это день триумфа нашего великого государства. Это день гордости за мужество наших дедов и прадедов, за величие подвига, совершенного ими. Особой страницей в истории Великой Отечественной войны остается битва за Новороссийск. За этот подвиг в 1973 году было присвоено звание “Город-Герой”. И город-герой по праву может гордиться своими защитниками как прошлой войны, так и специальной военной операции. Находясь на удалении более 500 километров от линии фронта, Новороссийск подвергается самым ожесточенным ударам врага», — сказал принимающий парад начальник Новороссийского гарнизона контр-адмирал Виктор Кочемазов с главной трибуны.
Как объявил ведущий парада, в нем «принимают участие более тысячи военнослужащих». еред трибунами прошли знаменные группы с государственным флагом России и знаменем Победы. Затем торжественным маршем по главной площади Новороссийска прошли офицерский корпус и моряки Новороссийской военно-морской базы, парадный расчет ордена Ушакова 1-степени бригады подводных лодок, сводные расчеты моряков Черноморского, Северного и Балтийского флотов.
Маршем в Новороссийске также прошли парадные расчеты Черноморского казачьего округа, личный состав службы в Новороссийске пограничного управления ФСБ России по Краснодарскому краю, курсанты Краснодарского высшего военного училища, сводный расчет участников специальной военной операции.
Кроме того, по главной площади Новороссийска проехал легендарный танк Т-34, который простоял свыше 20 лет в качестве образца военной техники на склоне Маркотхского хребта. Танк был отремонтирован силами ремонтной роты Новороссийской военно-морской базы.
В этом году парад прошёл при участии многочисленных зрителей, среди присутствующих на улицах Новороссийска было много семей с детьми. Также за парадом можно было наблюдать с помощью трансляции в социальных сетях главы Новороссийска Андрея Кравченко.