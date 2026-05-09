Дмитрий Демешин поздравил хабаровчан с Днём Великой Победы

Губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин выступил с обращением к жителям региона в честь Дня Великой Победы. Подробнее — «Комсомольская правда» — Хабаровск.
В своей речи глава края напомнил о вкладе дальневосточников в исход Великой Отечественной войны: «81 год назад наш многонациональный народ сломил страшного врага. Дальневосточники тогда прошли с боями 10 тысяч километров — с Дальнего Востока до Берлина и обратно. Наши воины помогли отстоять Москву, прорвать блокаду Ленинграда и водрузить знамя Победы над Рейхстагом».
Он процитировал Президента Владимира Путина: «Мы всегда будем опираться на наше единство в ратных и мирных делах, в решении задач во имя России, её величия и процветания».
Губернатор отметил, что традиции военного времени сохраняются и сегодня: «Эти славные традиции — живы по сей день! Как и 80 лет назад, наши предприятия работают под девизом “Всё для фронта — всё для Победы!”: поднимают на крыло самолёты пятого поколения, ремонтируют технику, выпускают современные беспилотники, производят транспорт и экипировку для участников специальной военной операции».
Обращаясь к ветеранам, Дмитрий Демешин сказал: «Дорогие ветераны! Низкий вам поклон и безграничная благодарность за мир, за право на жизнь! Своим ратным, трудовым служением Родине вы стали ориентиром для последующих поколений! Ваши подвиги вдохновляют наших воинов, которые сегодня сражаются за судьбу России».
Завершил выступление глава региона словами: «Слава нашим доблестным Вооружённым Силам! За Россию! За Победу!».
