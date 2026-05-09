Депутаты Госдумы поздравили татарстанцев с Днем Великой Победы

«Дорогие ветераны, труженики тыла, уважаемые соотечественники! От всей души поздравляю вас с Днем Великой Победы! 9 мая 1945 года навсегда останется в нашей истории как символ беспримерного мужества, стойкости и героизма нашего народа. Мы низко кланяемся тем, кто ценой неимоверных усилий и собственных жизней отстоял свободу и независимость Родины, разгромил нацизм и подарил будущим поколениям мирное небо над головой. Сегодня, когда наша страна вновь сталкивается с вызовами и попытками переписать историю, наш долг — бережно хранить правду о той войне, чтить память павших и окружать заботой тех, кто живет рядом с нами. Победа — это не просто дата в календаре, это наша совесть, наша гордость и наша память», — подчеркнул он.