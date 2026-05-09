Посол Беларуси Алексей Богданов поздравил казахстанцев с Днем Победы

«Люди помнят историю своей страны, уважают и ценят подвиг народа, который ценой неимоверных усилий, страшных жертв, завоевал свободу и независимость для наших стран», — отметил дипломат.
По его словам, важно, чтобы дети видели уважение старшего поколения к этому празднику и учились сохранять мир.
«Это действительно исторический праздник, который объединяет нас всех вместе, в одну большую семью братских народов. С праздником!» — сказал Богданов.
Также Алексей Богданов принял участие в церемонии возложения цветов к памятнику генералу Панфилову в парке Жеруйык в Астане.