Сезон фонтанов стартовал в Красноярске

9 мая в Красноярске традиционно запустили городские фонтаны. Одни из первых и самых крупных объектов свою работу начали на Театральной площади. В свой первый день фонтаны не только поздравят красноярцев с Днем Победы, но и представят светомузыкальное шоу. [caption id= «attachment_366441» align= «alignnone» width= «1280»] Фото: Александра Кравцова[/caption] Как сообщают в мэрии, на Театральной шоу начнется в 21:00 и будет идти час. А на правобережье шоу показывать будут в парке им. 1 Мая с 18 до 19 часов и с 21:00 до 22:00. Напомним, фонтаны в 2025 году завершили свою работу 30 сентября.