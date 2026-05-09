В центре Ростова 9 мая возникли перебои с интернетом и мобильной связью

Жители Ростова-на-Дону 9 мая пожаловались на проблемы с мобильной связью и интернетом в центре города. Перебои фиксировались в районе Театральной площади и на улице Большой Садовой.

По словам горожан, несмотря на отсутствие парада Победы и массовых мероприятий, у многих не работал мобильный интернет, а также возникали сложности с телефонными звонками и использованием приложений.

О временных ограничениях ранее предупреждали представители региональных властей. Как сообщалось, отключения связи вводились в целях обеспечения безопасности во время праздничных мероприятий и на фоне усиленных мер антитеррористической защиты.