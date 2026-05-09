«Бессмертный полк» стартовал от площади Александра Невского

Ранее заместитель председателя комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности Александр Равин объявил об ограничениях в День Победы. Он заметил, что в этот день будут задействованы «беспрецедентные меры и силы в нашем городе, которые только могут быть». Центр города перекрыли, некоторые станции метро закрыли на выход, а с собой на «Бессмертный полк» запретили проносить с собой воду, еду, алкоголь, колюще-режущие предметы, пауэрбанки и флаги других государств. Что касается мобильного интернета, то чиновник советовал не ждать определенности.