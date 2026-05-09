Новосибирск отмечает День Победы

Председатель Законодательного Собрания Новосибирской области Андрей Шимкив и депутаты регионального парламента приняли участие в торжествах в честь 81-й годовщины Великой Победы.
Праздничный день 9 Мая начался с церемонии возложения цветов к бюсту прославленного лётчика, первого трижды Героя Советского Союза, маршала авиации Александра Ивановича Покрышкина. Одним из тех, кто возложил цветы к бюсту героя стал Председатель Законодательного Собрания Новосибирской области Андрей Шимкив.
В качестве почётных гостей в военном параде войск Новосибирского гарнизона на площади имени Владимира Ленина приняли участие Губернатор Новосибирской области Андрей Травников, спикер регионального парламента Андрей Шимкив, сенатор Российской Федерации Александр Карелин, мэр города Новосибирска Максим Кудрявцев и другие.
Парад организован 41-й общевойсковой армией Центрального военного округа. Вслед за военными по площади проехала ретротехника. Десятки курсантов вынесли большую копию Знамени Победы, знамена сибирских дивизий, союзных республик, флаг СССР. Завершающим стал вынос знамени «Новосибирск — Город трудовой доблести».
После завершения парада состоялось движение колонны Бессмертного полка. Новосибирцы прошли по площади Ленина и Красному проспекту с портретами ветеранов Великой Отечественной войны и героев специальной военной операции.
Также традиционно состоялось возложение цветов на мемориальном комплексе «Монумент Славы». В скверах, парках, во дворах во всех районах Новосибирска также проходят праздничные мероприятия в различных форматах. А завершится праздничный день вечерним фейерверком.
Комментируя реплику журналистов «Уже четыре поколения выросли после войны, но этот день остается главным в году…», спикер регионального парламента Андрей Шимкив сказал: «Да, был и остаётся, и будет… Потому что это в крови, в памяти, в душе. Это в генетическом коде нашей страны — не давать в обиду ни себя, ни других. Защищать, спасать и побеждать! И новое поколение, участники специальной военной операции, которые сейчас защищают нашу страну, тому подтверждение. С праздником, с Днем Победы! Ветеранам — особый поклон! Их чуть больше двух тысяч в области живёт — всем крепкого здоровья, бодрости духа и мира!».
