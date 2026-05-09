Учеба по призыву, работа в три смены: как готовили кадры для Победы

Победу в Великой Отечественной войне добывали не только на фронте, но и в тылу — на заводах, фабриках и в колхозах. После того как основная часть трудоспособных мужчин отправилась воевать, их заменили женщины и подростки, вчерашние школьники. Новую смену спешно готовили в школах фабрично-заводского обучения и ремесленных училищах по сокращенной программе. Многие учебные заведения эвакуировали вместе с предприятиями, для которых они готовили рабочих. Рассказываем, как трудилась вся страна в то время, и напоминаем, что сейчас получить востребованную рабочую профессию можно по программе «Профессионалитет» нацпроекта «Молодёжь и дети».
Для нужд фронта.
До войны в ремесленных и железнодорожных училищах профессию получали за два года, в школах фабрично-заводского обучения (ФЗО) — за полгода. Ребят набирали по призыву среди городской и сельской молодежи. В школы ФЗО принимали юношей 15−17 лет и девушек 16−18 лет. В училища — юношей 14−15 лет и девушек 15−16 лет. Выпускники обязаны были отработать на одном из государственных предприятий 4 года подряд.
27 июля 1941 года Государственный комитет обороны СССР принял решение перевести учебно-производственную деятельность школ ФЗО и училищ на выполнение государственных оборонных заказов. Программы подготовки пришлось сократить за счет теоретических занятий, обучать стали в три смены, рабочих часов стало больше.
Ребята из школ ФЗО, ремесленных и железнодорожных училищ, наряду с женщинами и пенсионерами, заменили кадровых рабочих, ушедших на фронт, и стали основной рабочей силой на оборонных, пищевых и других важнейших производствах, которые обеспечивали фронт оружием, обмундированием, продовольствием. Вчерашние школьники, многие из которых не окончили и семи классов, строили железные дороги и собирали самолеты, бомбы и танки.
Учениками школ ФЗО и училищ — ремесленных, железнодорожных, сельскохозяйственных, становились каждый год от 800 тысяч до 1 млн человек подростков. С 1943 года открыли ремесленные училища для воспитания и обучения сирот 12−13 лет, которые за 3−4 года получали семилетнее общее образование и профессию.
Работа раньше учебы.
С первых дней Великой Отечественной войны началась массовая эвакуация на восток страны. Вместе с крупными предприятиями переезжали и учебные заведения — школы фабрично-заводского обучения, ремесленные и железнодорожные училища. Эвакуацией занималось Главное управление трудовых резервов (ГУТР). Только в Челябинскую область в первые месяцы войны вывезли 99 училищ.
Регионом, где концентрация эвакуированных предприятий была наиболее высокой, стала Куйбышевская область. К концу ноября 1942 года сюда перевезли 40 крупных оборонных заводов. Из западных регионов эвакуировали также ремесленные училища и школы ФЗО. Например, только в 1942 году — 25 ремесленных училищ и 26 школ ФЗО из Москвы, Ленинграда, Воронежа, Харькова, Севастополя, в которых учились более 18 тысяч человек. Работа у первокурсников начиналась раньше учебы, как только удавалось разгрузить и собрать оборудование.
В октябре 1943 года при авиазаводе организовали школу ФЗО, в которую поступили ребята из сел Куйбышевской области. Учащихся сразу распределили по цехам к опытным мастерам и начали обучать на токарей, фрезеровщиков, слесарей, газосварщиков, медников, плотников.
Еще два училища открыли при заводе весной 1944 года, всего же в области в военные годы рабочие кадры только в Куйбышевской области готовили 29 школ ФЗО, 16 ремесленных и два железнодорожных училища, где учились и работали 18,5 тысячи человек.
Профессии своего времени.
В системе трудовых резервов обучали примерно 700 профессиям, необходимым стране в военное время. Железнодорожные училища готовили помощников машинистов, слесарей по ремонту подвижного состава, ремесленные — токарей, слесарей, фрезеровщиков, сварщиков. Школы ФЗО — металлистов, строителей горняков, транспортников.
Токари, слесари, сварщики и фрезеровщики — самые востребованные специальности в годы войны. Необходимы были рабочие руки для обработки металлов, изготовления сложных деталей и узлов, сборки танков, самолетов, тяжелой артиллерии. За бесперебойную работу электросетей на заводах отвечали электрики.
Ценились специалисты по ремонту и обслуживанию — ремонту и наладке станков, грузового транспорта, танков, сельхозтехники. Такие мирные профессии, как швеи и портные также были переориентированы на нужды фронта — на фабриках шили шинели, гимнастерки и белье для бойцов.
Профессионалы без скидок на возраст.
Обучали ребят немногие оставшиеся не предприятиях опытные рабочие. Не хватало наставников и воспитателей, многие из которых тоже ушли на фронт. Эвакуированных часто негде было селить, не хватало одежды и питания. Многие рабочие, и подростки, и взрослые, жили впроголодь, спали после изнурительной смены тут же, в цеху.
Тем не менее молодые работники быстро приобретали опыт и нужные навыки, становились настоящими профессионалами. В июне 1942 года было объявлено Всесоюзное социалистическое соревнование, которое вызвало подъем энтузиазма. Учащиеся из школ ФЗО и ремесленных училищ в 1943 году произвели для фронта продукцию на 95 миллионов рублей.
Среди учащихся было много передовиков, которые перевыполняли «взрослые» довоенные нормы. Победители соцсоревнования получали звание «Лучшее ремесленное», «Лучшее железнодорожное училище». А самих передовиков производства и работников государственных резервов награждали знаком «Отличник Государственных резервов», медалями «За трудовую доблесть» и «За трудовое отличие». Многие училища в годы войны заслужили ордена «Трудового Красного Знамени», «Красной звезды», «Знак почета».
Писатель Всеволод Вишневский в книге «Дневники военных лет» отмечал: «На военных заводах нарастают темпы производства. На радиозаводе 14-летняя девочка дает пятнадцать единиц, а до войны на этом же месте давали три. Огромный напор, конвейерная система. Девушки обучились работе за девять-десять месяцев. Знают две-три детали в совершенстве: свою и соседей справа и слева. Дают точную сборку».
Строители мирной экономики.
За годы войны учебные заведения профессионально-технического образования подготовили 2480 тысяч молодых квалифицированных рабочих. Предприятия были наполовину укомплектованы учащимися и недавними выпускниками трудовых резервов. Многих направляли восстанавливать разрушенные предприятия. Около 20 тысяч человек поднимали из руин шахты и электростанции на Донбассе.
На Урал, в Сибирь, на Дальний Восток, в Поволжье, Казахстан и Среднюю Азию в годы войны направили 1313 тысяч квалифицированных рабочих, обученных в училищах и школах ФЗО. С 1940 по 1945 год на производства, стройки, транспорт поехали 2 миллиона 250 тысяч квалифицированных рабочих и рабочих массовых профессий из трудовых резервов. При этом общее количество училищ и школ ФЗО с 1940 по 1945 год возросло почти вдвое — с 1550 до 2570. Именно выпускники ремесленных училищ и школ ФЗО вместе с вернувшимися с фронта ветеранами поднимали города из руин и строили мирную экономику страны.
Школы ФЗО и ремесленные училища, нацеленные на подготовку необходимых для страны кадров, стали прообразом учебных заведений современного «Профессионалитета», который развивается по нацпроекту «Молодежь и дети». Главное, что взяли в современную систему профессионального образования — ориентацию на практику, обучение необходимым навыкам, погружение в профессию и реальную практику на производстве. В учебных заведениях востребованных профессионалов готовят в тесном сотрудничестве с предприятиями, которые гарантируют учащимся стабильную работу.