Поиск Яндекса
Ричмонд
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Облвласти: ограничения в работе мобильной связи и интернета в регионе уже снимаются

В ближайшее время все ресурсы заработают в полном объеме.

В ближайшее время в Калининграде и области в полном объеме заработает мобильная связь и интернет. Об этом "Новому Калининграду сообщила пресс-секретарь губернатора Мариам Башкирова.

«Ограничения уже снимаются», — отметила она.

В свою очередь, Минцифры РФ уведомило о снятии ограничений на мобильный интернет и смс, введенных по соображениям безопасности во время празднования Дня Победы в Москве. «Временные ограничения на работу мобильного интернета и смс в Москве, связанные с обеспечением безопасности во время празднования Дня Победы, сняты. Операторы связи восстанавливают доступ абонентов к привычным сервисам», — уточнило ведомство.

Напомним, ранее власти Калининградской области предупреждали, что в период до 9 мая включительно возможны временные ограничения в работе мобильной связи и интернета. в связи с мерами по обеспечению безопасности в праздничные дни. Ограничения могут затронуть как голосовую связь, так и мобильный интернет, также не исключены сбои в работе банковских терминалов, подчеркивалось в сообщении.

Узнать больше по теме
Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.
Читать дальше