Нижегородским отцам участников СВО вручили медали «Отец солдата»

«Отцовское воспитание подкрепляется настоящими мужскими поступками. Я сам был свидетелем того, как отцы приезжали проведать детей в зону СВО и вместе с ними уезжали на танке выполнять боевую задачу», — рассказал на торжественной церемонии председатель городской Думы Нижнего Новгорода Евгений Чинцов.