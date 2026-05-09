Нижегородским отцам участников СВО вручили медали «Отец солдата»

В Корпоративном университете правительства Нижегородской области накануне Дня Победы вручили общественные медали «Отец солдата», сообщает пресс-служба губернатора и регионального правительства.
Отцы военнослужащих, удостоенных государственных наград за участие в боевых действиях, а также мужчины, которые служат в зоне СВО вместе со своими сыновьями, получили общественные медали.
«Отцовское воспитание подкрепляется настоящими мужскими поступками. Я сам был свидетелем того, как отцы приезжали проведать детей в зону СВО и вместе с ними уезжали на танке выполнять боевую задачу», — рассказал на торжественной церемонии председатель городской Думы Нижнего Новгорода Евгений Чинцов.
Кроме того, на мероприятии вручили медаль «За поддержку специальной военной операции» и благодарственные письма от командиров подразделений.