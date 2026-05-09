Социолог Никулин: почему россияне не откажутся от дач даже в кризис

Майские праздники для волгоградцев, как и для всех россиян — это старт дачного сезона. Почему нас так тянет за город и что значат шесть соток, рассказал социолог Александр Никулин.
«Дача — территория свободы», — уверен эксперт. Россия занимает первое место в мире по количеству дач на душу населения.
Исторически дачи появились еще при Петре I. Но массовыми они стали в 1990-е, когда помогли людям выжить в кризис. Сегодня дача остается подушкой безопасности: «Ничего, проживем, у нас есть земля», — говорят россияне.
С 2025 года за заросшие бурьяном участки могут лишить земли. Но социолог предупреждает: чрезмерный контроль вызовет досаду людей.
«Дача — это пространство для самовыражения и выживания», — подчеркивает Никулин.
Сейчас дачная культура меняется. Появляются молодые владельцы, которые совмещают цифровой образ жизни с сельским. Но массового переезда из городов в деревни не происходит. Многие дачи заброшены: хозяева постарели, а наследникам они не нужны. Особенно в депрессивных регионах.
Для государства дачное движение выгодно: это автономный сектор, не требующий вложений. А для миллионов россиян дача остается местом силы и независимости, — пишет «Лента.ru».
Ранее сообщалось, что Волгоград на один день стал Сталинградом.