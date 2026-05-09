Три уникальных ОКН в Арзамасе выставлены на торги

Три уникальных объекта культурного наследия в Арзамасе выставлены на торги. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в своем МАХ-канале.
В число выставленных ОКН на торги вошли городская дума и управа, гостиница Подсосовых и лабаз. Здания находятся на улицах Гостиный ряд и Ленина.
«Один из самых популярных малых городов Нижегородской области в последнее время переживает масштабную перезагрузку и привлекает все большее количество туристов и инвесторов. В “городе 33 церквей” были благоустроены улицы исторического центра, обновлены фасады зданий. На улице Гостиный ряд после реконструкции вновь можно ощутить атмосферу купеческого города», — рассказал Никитин.
Сейчас отдельный акцент делается на сохранении исторического достояния в новых реалиях жизни города. Инвесторы могут выкупить три уникальных ОКН архитектуры XIX века. Здания представляют собой единый комплекс, который завершает композицию главной торговой улицы Арзамаса, создавая неповторимую атмосферу купеческого города.
В помещениях можно организовать современную гостиницу, бутик-отель, ресторан, кафе или общественное пространство.
Ранее на сайте Pravda-nn.ru сообщили, что реализацию проектов кластера «Арзамас — Дивеево — Саров» обсудили в регионе.