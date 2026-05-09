Поиск Яндекса
Ричмонд
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В центре Москвы возобновляют движение после перекрытий перед парадом на 9 мая

В центре Москвы перекрывали движение на нескольких улицах, в том числе на Кремлевской набережной и Пушкинской площади. Ограничения вводили перед парадом Победы, который традиционно прошел на Красной площади. После мероприятия Дептранс начал возобновлять движение.

Источник: РИА "Новости"

В центре Москвы перекрывали движение на нескольких улицах, в том числе на Кремлевской набережной и Пушкинской площади. Ограничения вводили перед парадом Победы, который традиционно прошел на Красной площади. После мероприятия Дептранс начал возобновлять движение.

Сегодня с утра движение было временно закрыто:

  • на улицах Петровка, Тверская, Моховая, Большая Никитская, Садовническая, Охотный Ряд, Болотная, Балчуг, Солянка, Ильинка, Варварка и Волхонка;
  • на набережных Москворецкая, Кремлевская, Устьинская, Подгорская, Софийская, Раушская, Котельническая, Болотная, Кадашевская, Пречистенская, Гончарная и Садовническая;
  • в переулках Фалеевский, Лубочный, Ветошный, 1-м и 2-м Раушский;
  • на площадях Старая, Новая и Болотная;
  • на мостах Большой Москворецкий и Чугунный.

С 11:22 мск ограничения стали снимать. Уже открыт проезд на улицах Моховая, Тверская и Петровка, на Новой площади, на Пушкинской площади, на Софийской, Раушской и Садовнической набережных, на Старой площади, в Китайгородском проезде, на Москворецкой и Котельнической набережных по направлению к Садовому кольцу.