Путин после парада пообщался с ветеранами ВОВ и СВО

МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин после парада в честь Дня Победы пообщался с ветеранами Великой Отечественной войны и специальной военной операции — Светом Туруновым и Леонидом Рыжовым.
«Да, мы несколько слов, так скажем, переговорили — те вопросы, которые были ему (президенту РФ) интересны, мы разговаривали», — сказал Рыжов журналистам, отметив, что разговаривать с президентом очень волнительно.
Отвечая на уточняющий вопрос, о чем был разговор и передавали ли сослуживцы Рыжова какие-то просьбы, он ответил: «О том, о чем говорили, пускай останется секретом. Никаких просьб я, соответственно, не высказывал, потому что не тот формат. Поэтому просто поздравили друг друга с Днем Победы».
Свет Турунов — участник Великой Отечественной войны, адмирал в отставке, родился 25 сентября 1925 года в Ленинграде. В настоящее время член «Клуба адмиралов», активно участвует в общественной работе. Он награжден орденами: Ленина, Октябрьской революции, Отечественной войны I степени, Трудового Красного знамени (дважды), Красной Звезды, «За службу Родине в вооруженных силах СССР» II и III степени, «Знак почета»; медалями: «За боевые заслуги», «За победу над Германией», другими медалями и памятными знаками.
Леонид Рыжов — Герой Российской Федерации, полковник, слушатель Военной академии Генерального штаба вооруженных сил РФ. Он родился 9 августа 1977 года в городе Козьмодемьянск республики Марий Эл, принимал участие в СВО с 24 февраля 2022 года. Под его руководством подразделениями 7-й отдельной мотострелковой бригады освобождены населенные пункты Луганской народной республики: Кряковка, Орехово-Донецкое, Путилино, Муратово, Боброво, Капитаново, Осколоновка, Новокраснянка, Булгаковка, Карговка, Голубовка, Боровеньки, Варваровка, Кудряшовка, Пшеничное, Индустриальное, Воеводовка, Щедрищево, Метелкино, Вороново, Боровское, Приволье, Новодружеск.
Совместно с проведенными военными операциями освобождены города Рубежное и Северодонецк, а также один из крупнейших городов ЛНР — Лисичанск с сохранением инфраструктуры города и жилых домов. 7-я отдельная мотострелковая бригада успешно выполнила поставленные задачи по освобождению ЛНР от вооруженных сил Украины.
