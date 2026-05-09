Ветеран ВОВ Юрий Ласьков получил поздравление от Мэра города Хабаровск

Мэр Хабаровска Сергей Кравчук лично поздравил ветерана Великой Отечественной войны Юрия Михайловича Ласькова с Днём Победы, сообщает официальный канал Мэра города Хабаровск. Подробнее — «Комсомольская правда» — Хабаровск.
Военные годы Юрий Михайлович начал с ремонта боевой техники — танков и орудий. Затем был направлен на фронт под Курск в пехотные подразделения. В 1944 году его служба продолжилась на Дальнем Востоке, где он выполнял обязанности снайпера и фотографа.
По окончании военной службы ветеран трудоустроился токарем в паровозное депо станции Хабаровск 2. Его заслуги отмечены почётным знаком «Заслуженный ветеран Хабаровского края».
Значимым достижением Юрия Михайловича стало создание музея истории локомотивного депо. Ветеран не только выступил инициатором открытия музея, но и изготовил все экспонаты своими руками, обеспечив сохранение исторической памяти о развитии железнодорожного транспорта региона.
