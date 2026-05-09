Канадцы сообщили о проблемах с интернетом в Нижегородской области

Многодетная семья Фейнстра, переехавшая из Канады на ферму в Нижегородскую область, столкнулась с перебоями мобильного интернета после возвращения в Россию. Об этом супруги рассказали на YouTube.
Напомним, что канадцы, которые строят в регионе ферму, отправились в родную страну для встречи с близкими людьми. Свое нижегородское хозяйство они на время оставили под присмотром знакомых австралийцев. В конце марта стало известно, что Фейнстра купили обратные билеты в Россию.
Отец семейства Аренд Фейнстра пояснил, что из-за нестабильного соединения у них возникли сложности с покупкой продуктов. По его словам, за несколько месяцев в Канаде проблем с интернетом у них не было, а в России снова появились трудности.
