В этом году парад прошел без военной техники — в Минобороны объяснили это текущей оперативной обстановкой. В Кремле поясняли, что идет о «террористической угрозе» со стороны Украины. При этом накануне Дня Победы президент США Дональд Трамп объявил о ~трехдневном перемирии между Москвой и Киевом~. Российские власти подтвердили, что оно продлится с 9 по 11 мая. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, попыток сорвать празднование не было.