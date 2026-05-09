Екатерины массово исполнили «Катюшу» в Сталинграде 9 Мая

В Сталинграде сегодня, 9 мая, с размахом проходят праздничные мероприятия, приуроченные к 81-й годовщине победы советских войск в Великой Отечественной войне. Как сообщает ИА «Высота 102», тысячи человек собрались на парад Победы, одновременно гости и жители города-героя уже гуляли на верхней террасе набережной, где организаторы торжеств развернули сегодня работу тематических интерактивных площадок, фотозоны.