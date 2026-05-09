Поиск Яндекса
Ричмонд
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Сочетание городского и культурного туризма»: Калининград назвали популярным направлением для коротких путешествий

За несколько дней гости получают завершённый сценарий отдыха без особых временных затрат на дорогу.

Калининград назвали популярным направлением для коротких путешествий. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на декана факультета туризма и гостеприимства Института евразийских и восточных исследований РГГУ Александра Акрамова.

По словам эксперта, для непродолжительных поездок жители России чаще всего выбирают места, где можно сочетать городской и культурно-познавательный туризм.

«Это Москва, Санкт-Петербург, Казань, Калининград, Нижний Новгород, города Золотого кольца. Их преимущество — высокая концентрация туристских ресурсов на ограниченной территории: музеи, историческая среда, театры, выставки, гастрономия, прогулочные маршруты, событийная программа, развитая гостиничная и ресторанная инфраструктура», — рассказал Акрамов.

Эксперт отметил, что эти направления «соответствуют формату короткой поездки». За два-три дня туристы получают завершённый сценарий отдыха без чрезмерных временных затрат на дорогу.

Ранее сообщали, что власти не ожидают увеличения туристического потока в Калининграде до 2028 года. По данным регионального Минкультуризма, в 2026-м показатели останутся на уровне 2025-го и составят 2,5 миллиона человек.

Узнать больше по теме
Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.
Читать дальше