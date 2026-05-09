«Сочетание городского и культурного туризма»: Калининград назвали популярным направлением для коротких путешествий

Калининград назвали популярным направлением для коротких путешествий. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на декана факультета туризма и гостеприимства Института евразийских и восточных исследований РГГУ Александра Акрамова.
По словам эксперта, для непродолжительных поездок жители России чаще всего выбирают места, где можно сочетать городской и культурно-познавательный туризм.
«Это Москва, Санкт-Петербург, Казань, Калининград, Нижний Новгород, города Золотого кольца. Их преимущество — высокая концентрация туристских ресурсов на ограниченной территории: музеи, историческая среда, театры, выставки, гастрономия, прогулочные маршруты, событийная программа, развитая гостиничная и ресторанная инфраструктура», — рассказал Акрамов.
Эксперт отметил, что эти направления «соответствуют формату короткой поездки». За два-три дня туристы получают завершённый сценарий отдыха без чрезмерных временных затрат на дорогу.
Ранее сообщали, что власти не ожидают увеличения туристического потока в Калининграде до 2028 года. По данным регионального Минкультуризма, в 2026-м показатели останутся на уровне 2025-го и составят 2,5 миллиона человек.