Аэропорт Волгограда приходит в себя после авиаколлапса

Из-за попадания дронов ВСУ в здание филиала «Аэронавигации Юга России» работа аэропортов была парализована в 12 городах России. Пассажиров предупредили о том, что воздушное пространство над южными регионами закрыто до 12 мая. Однако справиться с проблемой удалось значительно оперативнее, и уже к вечеру вчерашнего дня аэропорт «Сталинград» вернулся к своему привычному формату.