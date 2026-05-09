Выстрел памяти прогремел на Мамаевом кургане в полдень 9 мая

Традиционный залп на Мамаевом кургане прозвучал сегодня в честь Дня Победы.

Ровно в 12:00 на Мамаевом кургане в Волгограде прогремел выстрел памяти. Залп произвели из фронтовых пушек ЗИС-3 образца 1942 года — тех самых, что воевали в годы Великой Отечественной.

Накануне, 8 мая, выстрел памяти также звучал над городом — в честь 61-й годовщины присвоения Волгограду звания «Город-герой».

Акция проводится несколько раз в год: в День Победы, в День памяти и скорби, в годовщину присвоения звания «Город-герой», в День начала контрнаступления под Сталинградом, в День защитника Отечества и в День Героев Отечества. Каждый раз — одиночный холостой выстрел из артиллерийского орудия. Простой и точный символ памяти о павших защитниках.

В 2026 году Россия отмечает 81-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне.

Ранее сообщалось, что Волгоград на олдин день стал Сталинградом.