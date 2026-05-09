Выстрел памяти прогремел на Мамаевом кургане в полдень 9 мая

Ровно в 12:00 на Мамаевом кургане в Волгограде прогремел выстрел памяти. Залп произвели из фронтовых пушек ЗИС-3 образца 1942 года — тех самых, что воевали в годы Великой Отечественной.
Накануне, 8 мая, выстрел памяти также звучал над городом — в честь 61-й годовщины присвоения Волгограду звания «Город-герой».
Акция проводится несколько раз в год: в День Победы, в День памяти и скорби, в годовщину присвоения звания «Город-герой», в День начала контрнаступления под Сталинградом, в День защитника Отечества и в День Героев Отечества. Каждый раз — одиночный холостой выстрел из артиллерийского орудия. Простой и точный символ памяти о павших защитниках.
В 2026 году Россия отмечает 81-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне.
