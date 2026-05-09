Ограничение парковки вводится в районе строящегося дома на Бетанкура

Ограничение на остановку и стоянку транспортных средств вводится около электрозаправочной станции в районе строящегося дома на улице Бетанкура на территории ЖК с 14 мая. Об этом сообщает пресс-служба администрации Нижнего новгорода.
Там будут установлены дорожные знаки «Остановка запрещена» с информационными табличками — «Кроме электро- и гибридных автомобилей, имеющих возможность зарядки от внешнего источника», и указывающих направление и зону действия запрещающих дорожных знаков.
Ограничения парковки необходимы для беспрепятственного подъезда к заправочной станции электромобилей. Автомобили, припаркованные в зоне действия запрета, будут перемещены на охраняемую стоянку.