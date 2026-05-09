Парад Победы в Новороссийске открыл восстановленный танк Т-34

Как сообщил в своем канале в MAX мэр города-героя Андрей Кравченко, советский танк, который военачальники по всему миру позднее называли лучшим танком в истории, обрел вторую жизнь благодаря силам ремонтной роты береговой ракетно-артиллерийской бригады Новороссийской военно-морской базы.
«Свыше 20 лет он стоял на склоне Маркхотского хребта как безмолвный памятник тех лет. И сегодня он вновь был в победном строю!» — отметил Кравченко.
За собой Т-34 вел коробки военнослужащих Черноморского флота, Новороссийского гарнизона, воинов прославленной 7-й гвардейской, десантно-штурмовой, Краснознаменной, орденов Александра Невского, Суворова и Кутузова, дивизии (горной), курсантов Краснодарского высшего военного, орденов Жукова и Октябрьской революции, Краснознаменного училища, имени генерала армии С. М. Штеменко, представителей Пограничного Управления ФСБ России по Краснодарскому краю, представителей Министерства по чрезвычайным ситуациям, казаков Кубанского казачьего войска, командиров и бойцов — участников специальной военной операции.
По традиции торжественное шествие завершил Сводный оркестр Новороссийского гарнизона под руководством военного дирижера майора Павла Владимировича Тонкушина. В год 81-й годовщины Великой Победы оркестр исполнил песню «Время Героев» — гимн мужеству, чести и беззаветной любви к Родине.